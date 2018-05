Washington Post: "Italia primo regime populista in Europa occidentale"

Washington Post duro con l'Italia: "Se 5 Stelle e Lega troveranno un accordo, sarà il primo grande paese occidentale a formare un governo pienamente populista"

Movimento 5 Stelle e Lega sono al lavoro per raggiungere un accordo e ovviamente anche dall'estero stanno osservando il nostro Paese con attenzione. Il Washington Post ha dedicato un articolo alla situazione italiana, scegliendo un titolo piuttosto forte: "Nuovi partiti in Italia lavorano per formare il primo regime populista in Europa occidentale". Anche negli Stati Uniti non sono così sicuri che i due partiti riescano a raggiungere un accordo nonostante questa accelerazione: "rimangono ostacoli e i due partiti potrebbero aver bisogno di diversi giorni per risolvere le loro questioni, inclusa la scelta di un premier".

La prospettiva di un accordo non è comunque vista di buon occhio, anche se traspare una certa curiosità: "Se tuttavia si dovesse raggiungere un accordo l'Italia sarebbe il primo grande paese occidentale a formare un governo pienamente populista, un governo che, in questo caso, vuole avvicinarsi alla Russia, adottare una posizione più dura contro i migranti e contrastare alcune delle restrizioni di bilancio dell'Ue. Un governo di questo tipo sarebbe anche il test di come una classe ribelle di politici possa governare un paese messo alla prova da due decenni di stagnazione economica e dal flusso di migranti".