False fatture: chiesto processo per i genitori di Renzi

Di Renato Marino venerdì 11 maggio 2018

Chiesto il processo per i genitori di Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli. Padre e madre dell'ex premier sono accusati di emissione di fatture false.

Chiesto il processo per i genitori di Renzi indagati per falsa fatturazione. La procura di Firenze ha chiesto oggi il rinvio a giudizio per Tiziano Renzi e Laura Bovoli.

Padre e madre dell'ex premier Matteo Renzi sono accusati di emissione di fatture false di cui si sarebbero resi responsabili con aziende di proprietà.

Oltre che per i genitori di Renzi gli inquirenti fiorentini hanno chiesto il processo anche lʼimprenditore pugliese re degli outlet Luigi DʼAgostino, indagato pure ore che false fatture anche per truffa. La richiesta di rinvio a giudizio arriva dopo l'avviso di conclusione delle indagini notificato qualche settimana fa alla madre e al padre dell'ex segretario del Pd.

A sostenere l'accusa contro i genitori di Renzi sono i publici ministeri Luca Turco e Christine Von Borries secondo sui le prestazioni per cui sono stata emesse le fatture contestate non sarebbero mai state eseguite.