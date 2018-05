Di Battista: "Mi fido di Salvini? Non mi fido neanche di me stesso"

E assicura: "Nessuna rivalità con Di Maio, ci sentiamo ogni giorno e siamo amici".

Alessandro Di Battista sarà ospite, lunedì prossimo 14 maggio 2018, della prima puntata di Accordi & Disaccordi, un talk shop che andrà in onda su Nove, di Discovery Italia, condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. Oltre all'esponente del MoVimento 5 stelle ci sarà anche il senatore del PD Gianrico Carofiglio, scrittore ed ex magistrato.

Sono già trapelate alcune dichiarazioni che ha fatto Di Battista, in particolare sulla Lega e il suo leader, ma anche sull'attuale capo politico del M5S, Luigi Di Maio. Per quanto riguarda il Carroccio, a Di Battista è stato chiesto se si fida di Matteo Salvini e lui ha risposto:

"Io non mi fido neanche di me stesso. Una cosa però voglio dirla: non mi piace il termine ‘elettorato’, i cittadini che hanno sostenuto in passato, anche agli albori, la Lega sono molto più simili ai nostri. Il rapporto che la Lega, soprattutto di Salvini, ha avuto con il suo elettorato, non è del tutto dissimile del nostro. C'è un rapporto molto più diretto"

Da qui il discorso è virato sul Pd:

"Perché il PD è franato in agonia perenne? Perché ha perso il contatto diretto con i cittadini. Questo l’ha fatto tramontare"

E a proposito di PD, quando gli stato chiesto se è più contento di fare un governo con la Lega che con i Dem, Di Battista ha detto:

"Io ero molto, molto contrario a fare una qualsiasi forma di contratto con il PD. Io e Luigi Di Maio ci parliamo ogni giorno"

Anche il rapporto con Luigi Di Maio è stato oggetto dell'intervista e quando gli è stato chiesto se c'è rivalità tra loro due, Di Battista ha risposto:

"Assolutamente no. Ci confrontiamo su tutto, sembrerà strano però oltre ad essere due esponenti del M5S siamo anche molto amici"

Inoltre gli è stato chiesto se da Di Maio ha ricevuto inviti a non partire per il Sud America e a restare in Italia vicino al partito e lui ha spiegato:

"Mille volte me lo ha detto, ma non mi ha convinto"

