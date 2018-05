Berlusconi gufa il governo M5S-Lega? Spera non mettano la patrimoniale "ma Salvini non è traditore"

Di redazione Blogo.it venerdì 11 maggio 2018

L'ex Cavaliere è stato alla mostra mercato dell'antiquariato a Milano.

Silvio Berlusconi oggi è stato alla mostra mercato dell'antiquariato a Milano dove ha anche acquistato un disegno di Chagall. Parlando con gli espositori, secondo quanto riportati dai cronisti presenti, avrebbe detto "Spero che quei due non vadano avanti perché metteranno la patrimoniale". Quei due sarebbero ovviamente Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che stanno provando in questi giorni a mettere in piedi un governo M5S-Lega.

Tuttavia, davanti a microfoni e telecamere, Berlusconi, un po' sottotono rispetto al solito, ha detto di non voler rilasciare dichiarazioni e, quando gli hanno chiesto se quello di Salvini può essere considerato un tradimento, ha detto più volte "no", facendo anche il gesto del "no" con la mano. I giornalisti hanno provato a fare altre domande e lui ha solo detto:" Vediamo come va".

Più eloquenti, invece, sono gli altri forzasti. Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, ha detto chiaramente:

"Il nuovo governo, se nasce non ci appartiene. Berlusconi con lungimiranza ha voluto sbloccare lo stallo politico. Faremo un'opposizione costruttiva, anche se mai preconcetta"

Giovanni Toti, che ha coniato l'espressione "benevolenza critica" per definire la posizione di Forza Italia nei confronti del governo M5S-Lega, ha detto:

"Vorrei sentire dire dagli amici della Lega che questo è un governo che diamo al Paese perché il Paese ne ha bisogno, ma che la coalizione di centrodestra non si spacca e andrà avanti per costruire nel tempo un'alternativa concreta di centrodestra. Decideremo dal programma, dalle priorità, dalle figure ministeriali e dal premier. Ma un'altra cosa che mi piacerebbe sentir dire alle forze parlamentari è che questa legge elettorale ha dato risultati scabrosi"

Chi si è scontrato apertamente con Di Maio è Antonio Tajani, che era il premio in pectore di Silvio Berlusconi, ma oggi ha detto che in Europa tutti guardano con grande attenzione all'Italia, che ha un altissimo debito pubblico e un'altissima disoccupazione giovanile e ha detto che Forza Italia non sosterrà il nuovo governo.