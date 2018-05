Satira scatenata sul governo giallo-verde: Salvini-Di Maio come le gemelline di Shining, Berlusconi "una suocera"

Di redazione Blogo.it venerdì 11 maggio 2018

Una raccolta di battute e fotomontaggi pubblicati sui social in attesa del governo giallo-verde tra il MoVimento 5 Stelle di Luigi Di Maio e la Lega di Matteo Salvini.

Un'altra lunga settimana di trattative tra Lega e MoVimento 5 Stelle per la formazione di un governo giallo-verde sta per concludersi e la satira ha avuto il suo bel da fare, soprattutto sui social.

Tra le più scatenate, c'è la pagina di Kotiomkin in cui vediamo Salvini e Di Maio rappresentati come le inquietanti gemelline del film "Shining"

Immancabili le battute su Berlusconi che è come la suocera quando ci si sposa "non dovrebbe contare un c..., ma visto che i soldi ce li mette lei..."

E c'è chi fa l'anagramma di "Salvini o Di Maio", scoprendo che esce fuori "Silvio, andiamo?"

Ricordiamo che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva dato inizialmente 24 ore di tempo a Di Maio e Salvini per mettersi d'accordo, poi ha concesso l'intero weekend, ma in quelle ore di attesa Federico Palmaroli de "Le più belle frasi di Osho" ci deliziava con una telefonata immaginaria tra il Capo dello Stato e il leader del Carroccio

Il mitico Lercio ha fatto un video con i primi 10 procedimento del governo giallo-verde: si va dalla legittima difesa per cui si potrà sparare ai ladri, ma solo in diretta streaming, all'introduzione del reddito di cittadinanza... in lire! E poi Il crocifisso con Casaleggio al posto di Gesù nelle scuole, il bar della Camera gestito dai Casamonica e l'introduzione delle ruspe di cittadinanza.

Su Twitter c'è chi, citando "Tre uomini e una gamba", si immagina Salvini che dice che il matrimonio con i Cinque Stelle non è niente di serio

E mentre l'immagine più usata per rappresentare il governo M5S-Lega è il murales di TvBoy comparso a Roma nella notte tra il 22 e 23 marzo e fatto sparire in fretta...

a Milano, a metà aprile, l'artista Beast ha realizzato un quadro con un fotomontaggio che, riprendendo il film "The Dreamers" di Bernardo Bertolucci, fa vedere una sorridente Virginia Raggi, sindaca pentastellata di Roma, che si dirige a Palazzo del Quirinale prendendo per mano Salvini e Di Maio. Il quadro è ancora esposto in coro Garibaldi.