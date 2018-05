Berlusconi riabilitato. Di Maio: "La mia considerazione non cambia"

Il veto del Movimento 5 Stelle su Silvio Berlusconi resta anche dopo la riabilitazione decida dal Tribunale di Sorveglianza di Milano.

La notizia della riabilitazione di Silvio Berlusconi, nuovamente candidabile su decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano, è stata accolta con soddisfazione da parte degli esponenti di Forza Italia e dal leader della Lega Matteo Salvini, ma poco cambierà da oggi in poi per il Movimento 5 Stelle.

A dichiararlo è stato il leader Luigi Di Maio, arrivato a Milano per il vertice con Matteo Salvini ai cronisti che gli avevano chiesto in modo diretto se questi ultimi sviluppi potessero portare a un passo indietro sul chiaro veto messo da M5S:

Assolutamente no. La trattativa sul contratto di governo va avanti perché l'obiettivo è di portare i migliori risultati per i cittadini‎. Prendiamo atto di questa notizia ma la mia considerazione non cambia.