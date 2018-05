Corea Del Nord, il 23 maggio la chiusura del sito nucleare

Di redazione Blogo.it sabato 12 maggio 2018

Alla cerimonia potranno assistere i giornalisti in arrivo da Corea del Sud, Cina, Stati Uniti, Russia e Gran Bretagna.

L'addio al nucleare della Corea Del Nord, dopo queste ultime settimane di storico cambiamento, ha finalmente una data: tra il 23 e il 25 maggio prossimi il sito nucleare di Punggye-ri, teatro di numerosi test negli ultimi anni, sarà smantellato.

Come promesso giorni fa, lo smantellamento potrà avere un pubblico, anche se ci sarà una selezione: all'evento infatti potranno partecipare giornalisti accreditati in arrivo dalla Corea Del Sud, dalla Cina, dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna e dalla Russia.

La data esatta dipenderà dalle condizioni climatiche e al momento non è chiaro come sarà organizzata la cerimonia che permetterà ai giornalisti di assistere e quanto questi saranno distanti dal sito. Quello che è certo è che i tunnel in cui sono stati fatti i test verranno distrutti con dell'esplosivo.

Non è chiaro neanche se all'evento prenderanno parte anche delle figure politiche di rilievo, a cominciare dal leader della Corea Del Nord Kim Jong-un.