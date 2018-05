Mattarella omaggia i caduti della grande guerra alla 91esima adunata nazionale Alpini

Di redazione Blogo.it domenica 13 maggio 2018

Si è tenuto stamattina a Trento l'omaggio a militari caduti in guerra da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della alla 91esima Adunata nazionale degli Alpini (foto).

Si è tenuto stamattina a Trento l'omaggio a militari caduti in guerra da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della alla 91esima Adunata nazionale degli Alpini. Il Capo dello Stato ha deposto delle corone di fiori per i caduti nella prima guerra mondiale sia di parte italiana sia austro-ungarica

Mattarella ha deposto una corona di fiori ai piedi del Mausoleo Cesare Battisti (patriota e irredentista) mentre altre due corone sono state deposte una al Monumento in memoria dei caduti dell'esercito austro-ungarico e una al Monumento ossario dei soldati italiani caduti durante la grande guerra.

Oggi era l'ultima giornata della 91esima adunata nazionale degli alpini caduta proprio nell'ultimo anno del centenario del primo conflitto mondiale. Insieme al Presidente della Repubblica era presenti la seconda e terza carica dello Stato, il ministro della Difesa Roberta Pinotti, il capo di Stato maggiore della Difesa generale Claudio Graziano e il sindaco di Trento Alessandro Andreatta.

La 91esima adunata degli Alpini è stata sorvolata della Pattuglia Acrobatica Nazionale.

Foto © Quirinale