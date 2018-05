Governo M5S-Lega, alle 16.30 le consultazioni al Quirinale

Di redazione Blogo.it lunedì 14 maggio 2018

Sergio Mattarella riceverà Luigi Di Maio alle 16.30 e Matteo Salvini alle 18.00

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo aver concesso diversi giorni di tempo a Matteo Salvini e Luigi Di Maio per comporre un esecutivo, riceverà oggi le delegazioni dei due partiti al Quirinale per fare il punto della situazione e chiudere in tempi brevi.

Il calendario è stato pubblicato oggi ed è così arrivata la conferma che Movimento 5 Stelle e Lega saliranno al Quirinale in separata sede. Luigi Di Maio, accompagnato da Danilo Toninelli e Giulia Grillo, sarà ricevuto da Sergio Mattarella alle 16.30 di oggi.

Matteo Salvini, invece, incontrerà il Presidente della Repubblica alle 18.00, accompagnato da Marco Centinaio e Giancarlo Giorgetti.

I due leader avrebbero già raggiunto un accordo sui vari nomi che potrebbero comporre l'esecutivo, mancherebbe soltanto il nome del Presidente del Consiglio e non è escluso che possa essere proprio Mattarella a prendere una decisione in merito, come lasciato intendere ieri quando ha ricordato che tra i poteri del Presidente della Repubblica c'è anche quello di nominare il Presidente del Consiglio dei Ministri, avvertendo in modo velato Di Maio e Salvini di non tirare troppo la corda.

Governo M5S-Lega, Di Maio e Salvini oggi al Quirinale Il governo M5S-Lega è sempre più vicino. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale. I lavori riprendono lunedì 14 maggio 2018 a Roma con un nuovo incontro Salvini-Di Maio e, nel pomeriggio, l'arrivo al Quirinale.

Foto | Quirinale