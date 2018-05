Giorgia Meloni contro Mattarella: "Quando non vince il PD siamo una Repubblica presidenziale"

Giorgia Meloni, di fatto esclusa dalla formazione del nuovo governo dopo il nuovo avvicinamento tra la Lega e il Movimento 5 Stelle, si è sfogata ieri sera da Lucia Annunziata contro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che a suo dire non avrebbe dato l'incarico di governo al centrodestra perché non né condividerebbe le idee politiche.

Intervenuta a Mezz'ora in più, la leader di Fratelli d'Italia ha dichiarato:

Non vorrei che alla base delle scelte del presidente della Repubblica, che non ho condiviso, non ci sia anche una certa reticenza a dare l'incarico a personalità non gradite, a forze politiche non gradite. [...] In Italia abbiamo questo curioso atteggiamento dei presidenti della Repubblica, per cui quando vince il Pd siamo in una Repubblica parlamentare, quando vince qualcun altro siamo una Repubblica presidenziale.