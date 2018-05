Giuseppe Conte è il Premier che vorrebbe il Movimento 5 Stelle

Di redazione Blogo.it lunedì 14 maggio 2018

Il giurista pugliese era la prima scelta per dirigere il ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Il contratto di governo è quasi pronto, ma resta ancora un grosso nodo da sciogliere: il nome del Premier e quello degli altri ministri. Il nome proposto dalla Lega è quello di Giulio Sapelli, professore ordinario di Storia Economica all'Università degli Studi di Milano, mentre i 5 Stelle puntano su Giuseppe Conte. Anche il candidato Premier dei 5 Stelle è un professore ordinario ed ha insegnato in diversi atenei italiani.

Attualmente è professore di Diritto Privato presso la Facoltà di Giurisprudenza di Firenze e contemporaneamente anche presso la Facoltà di Economia dell'Università "Luiss" di Roma. Non si tratta di un nome nuovo nell'universo del Movimento 5 Stelle. Conte era infatti stato selezionato per il dicastero della Pubblica Amministrazione per un eventuale Governo monocolore presieduto da Luigi Di Maio in caso di vittoria schiacciante nelle scorse elezioni.

Giuseppe Conte ha 54 anni ed è nato a Volturara Appula, piccolo paesino in provincia di Foggia. Si è laureato nel 1988 in Giurisprudenza presso l'Università "La Sapienza" di Roma con la votazione di 110 e lode ed esercita a Roma la professione di avvocato, patrocinante anche in Cassazione. È anche membro del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ed ha presieduto la commissione speciale che ha "destituito" Francesco Bellomo, il magistrato del Consiglio di Stato finito al centro di uno scandalo per i suoi comportamenti più che ambigui nella gestione di corsi per aspiranti magistrati.

All'inizio della sua carriera Conte è stato anche borsista presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ed ha perfezionato i suoi studi con esperienze formative in diverse università estere prestigiose, come la Yale University e la Université Sorbonne. Al suo attivo ci sono significative esperienze nel campo della ricerca, così come decine di pubblicazioni su riviste specializzate.

Si tratta, insomma, di un profilo di altissimo livello.