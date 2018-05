Il Quirinale: "Nessun veto su Sapelli, il suo nome non è mai stato proposto"

Di redazione Blogo.it martedì 15 maggio 2018

Mattarella ha voluto chiarire questo punto con una nota ufficiale.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo le consultazioni di ieri con Matteo Salvini e Luigi Di Maio, oggi ci ha tenuto a fare una precisazione e ha diramato una nota ufficiale in cui si legge:

"Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non ha posto alcun veto o diniego sul professor Sapelli per la semplice circostanza che nessuno, né prima né durante le consultazioni, gli ha mai proposto, direttamente o indirettamente, il suo nome"

Giulio Sapelli è il Premier che vorrebbe la Lega (ma M5S lo esclude) Lo storico ed economista Giulio Sapelli è il Presidente del Consiglio che la Matteo Salvini vorrebbe alla guida del nuovo governo Lega-M5S, ma Di Maio ha già escluso questa possibilità.

Evidentemente il Capo dello Stato è rimasto colpito da alcune notizie, non verificate, secondo le quali ieri i leader delle due forze politiche che si stanno confrontando per la formazione del governo avrebbero già fatto dei nomi, in particolare quello del professor Giulio Sapelli, incontrando però il rifiuto di Mattarella.

Da parte del Quirinale, dunque, non c'è stato alcun veto, semplicemente MoVimento 5 Stelle e Lega non sono ancora arrivati a proporre dei nomi e ieri hanno continuato a parlare di temi, alcuni in particolare su cui c'è ancora disaccordo.

Intanto oggi Mattarella è stato a Genova, in mattinata, e ha visitato alcuni reparti dell'Istituto "Giannina Gaslini" in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni dall'apertura dell'ospedale pediatrico e poi i laboratori dell'Istituto Italiano di Tecnologia accompagnato dal Presidente dell'IIT, Gabriele Galateri di Genola e dal Direttore scientifico, Roberto Cingolani.

Nel corso della cerimonia celebrativa al Gaslini sono intervenuti anche il Sindaco di GenovacMarco Bucci, il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il Presidente dell'Istituto "Giannina Gaslini" Pietro Pongiglione.

Tornando al problema della formazione del governo, ricordiamo che il Quirinale ha concesso a Di Maio e Salvini il tempo in più che hanno richiesto. Oggi Lega e M5S, che sono ancora insieme a lavoro sul tavolo tecnico per la definizione del programma di governo, hanno detto che contano di ultimare le trattative entro giovedì.

Foto © Quirinale