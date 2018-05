Corea Del Nord, salta l'incontro con Seul: a rischio il vertice con Trump

martedì 15 maggio 2018

Un'esercitazione militare di Stati Uniti e Corea Del Sud ha fatto innervosire la Corea Del Sud, che mette in guardia Trump in vista del faccia a faccia con Kim Jong-un.

Si riaccende, seppur lievemente, la tensione tra la Corea Del Nord e la Corea Del Sud a poche settimane dallo storico incontro tra il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente sudcoreano Moon Jae-in. Per la giornata di domani erano in programma nuove trattative di alto livello tra i due Paesi, ma oggi la Corea Del Nord ha deciso di cancellare l'incontro.

Il motivo è presto detto: un'esercitazione militare condotta dalla Corea Del Sud e dagli Stati Uniti ha innervosito Kim Jong-un, che l'avrebbe vista come una provocazione in un momento molto delicato verso la pace definitiva tra i due Paesi.

A renderlo noto è stata l'agenzia di stampa nordcoreana KCNA, che citando fonti ufficiali ha fatto sapere che il Paese ha visto questa esercitazione come una prova in vista di una possibile invasione della Corea Del Nord. Da qui la decisione di cancellare l'incontro di domani e di mettere in dubbio l'atteso faccia a faccia tra Kim Jong-un e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in programma il prossimo 12 giugno a Singapore.

L'esercitazione, iniziata venerdì scorso, ha visto il coinvolgimento di circa 100 aerei da guerra, inclusi i jet F-15K e i bombardieri B-52. Sia gli Stati Uniti che la Corea Del Sud sostengono di avere tutto il diritto di effettuare delle esercitazioni a scopo difensivo, come previsto dall'accordo firmato dai due Paesi nel 1953.

Ad oggi quello di Kim Jong-un sembra soltanto un avvertimento. L'incontro con Donald Trump resta confermato fino a nuove comunicazioni.