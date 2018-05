Governo, Di Maio: "Staffetta con Salvini? Difficile. Siamo pronti a restare fuori"

Di Stefano Capasso mercoledì 16 maggio 2018

Governo M5S-Lega. Salvini e Di Maio stanno completando il lavoro sul contratto, ma resta sempre da sciogliere il nodo legato al ruolo di Premier

Il lavoro sul contratto di Governo è quasi terminato, ma Salvini e Di Maio devono ancora trovare una soluzione condivisa per la poltrona di Premier. Oggi il leader pentastellato ha detto chiaramente di essere pronto a rinunciare a ruoli nell'esecutivo: "Nessuno ce lo ha chiesto, ma se serve a far partire il governo, io e Salvini siamo pronti anche a stare fuori". Il contratto intanto "è quasi finito" e contiene "tutti i valori fondanti, tutte le nostre battaglie storiche". Sul discorso Premier invece i due schieramenti "stanno ancora discutendo".

Di Maio ha rimarcato di non voler puntare su un tecnico: "Io non credo nei tecnici si va avanti sempre con soluzioni politiche. Credo sempre e solo in soluzioni politiche e questo lo sanno anche i leghisti, ce lo siamo sempre detti.Noi stiamo cercando una soluzione sul premier che possa rispecchiare il mandato politico che è stato messo nel contratto. Non è che stiamo cercando uno per strada per venire a fare il premier".

Uno dei cronisti ha quindi tirato fuori il nome di Giuseppe Conte, il professore al quale i 5 Stelle avrebbero voluto affidare il Ministero della Pubblica Amministrazione. In un certo senso Conte si potrebbe considerare proprio un "tecnico", ma Di Maio non la vede in questo modo: "Fermo restando che non voglio giocare sui nomi, ma le persone su cui stiamo discutendo in queste ore vengono da due forze politiche, mentre il tecnico negli anni veniva chiamato dall'alto. Sono delle persone che devono avere la sensibilità politica già dentro di loro per affrontare i temi del contratto. E anche loro devono avere poi l'opportunità di realizzare questo contratto".

Tra le ipotesi c'è anche quella di una staffetta tra Lega e 5 Stelle per la poltrona di Premier: "Oppure la staffetta tra me e Matteo, ma anche qui è complicato, dovremmo decidere chi parte... Una staffetta con due nomi esterni, uno nostro e l'altro della Lega".