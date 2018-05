Giorgia Meloni a Salvini: "Chiediamo a Mattarella l'incarico di governo per il centrodestra"

Di redazione Blogo.it mercoledì 16 maggio 2018

Giorgia Meloni lancia un appello a Matteo Salvini: "Sei sicuro che non sia il caso di tornare a chiedere con forza e convinzione l'incarico al centrodestra?"

La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni segue la moda politica del momento e affida a Facebook, in una diretta di 16 minuti, il proprio commento agli sviluppi di questi ultimi giorni, con il contratto di governo tra Lega e M5S ormai pronto.

Meloni ha ribadito il proprio attacco al Presidente della Repubblica per non aver affidato l'incarico al centrodestra,

Dopo le elezioni l'unica scelta che il presidente della Repubblica non ha mai fatto è quella di dare l'incarico a chi aveva vinto le elezioni, cioè al centrodestra. La prima cosa da fare doveva essere questa.

e ha lanciato un appello al leader della Lega Matteo Salvini, invitandolo a stracciare tutto e tornare da Mattarella col centrodestra unito per chiedere un incarico di governo:

Faccio un appello a Matteo Salvini: sei sicuro che non sia il caso di tornare a chiedere con forza e convinzione l'incarico al centrodestra piuttosto che lanciarsi in una avventura con il M5s?

Quella avanzata da Giorgia Meloni, però, non sembra affatto un'ipotesi praticabile. Forse la leader di Fratelli d'Italia dimentica che Mattarella ha già pronta la lista di nomi per un governo di servizio che farà valere se e quando questo tentativo di governo, a cui sono stati concessi ulteriori giorni di lavoro, non andrà in porto.