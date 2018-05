Governo M5S-Lega, vertice alla Camera per scegliere il premier

Di redazione Blogo.it giovedì 17 maggio 2018

In corso alla Camera il nuovo faccia a faccia tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. La scelta dei nomi è sempre più vicina.

Se il contratto di governo sembra ormai approvato - la versione definitiva non è stata ancora resa pubblica - il governo M5S-Lega è ancora lontano dalla sua formazione. È vero, sono stati raggiunti degli accordi su molti punti, ma i nomi che andranno a comporre l'esecutivo sono ancora ignoti.

E proprio su questo dovrebbe vertere l'incontro di questa mattina tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, in corso alla Camera dalle prime ore di oggi. I due leader devono trovare un accordo sul nome del Presidente del Consiglio e, a ruota, di tutti i ministri e le figure chiave del nuovo governo.

L'ipotesi della staffetta tra i due leader sembra definitivamente tramontata per l'ennesima volta, ma stando alle ultime indiscrezioni Luigi Di Maio sarebbe ancora in corsa, così come Bonafede, Fraccaro, Crimi e Spadafora. Nessuna menzione, invece di quel Conte emerso con forza pochi giorni fa.

Salvini, invece, potrebbe finire al Ministero dell'Interno. Ne sapremo certamente di più nelle prossime ore.