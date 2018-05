Governo Lega-M5S, Commissione UE: "Si rispettino i conti"

Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione UE, ha inviato oggi Matteo Salvini e Luigi Di Maio a "continuare a ridurre il deficit e il debito perché fattori di rischio".

In questi giorni di lavori frenetici tra il leader della Lega e quello del Movimento 5 Stelle, l'Europa sembra scrutinare ogni movimento, soprattutto dopo la diffusione delle bozze del contratto di governo che prevede anche interventi in UE.

Oggi a lanciare un appello al nostro Paese è stato il vicepresidente della Commissione UE Valdis Dombrovskis, che rispondendo in Parlamento UE a domanda diretta, ha così risposto:

Non commentiamo sulle politiche dei partiti o processi di formazione dei governi, ma quello che enfatizziamo in ogni caso è che è importante attenersi alla disciplina di bilancio, e specialmente per l'Italia continuare a ridurre il deficit e il debito perché fattori di rischio.