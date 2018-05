Di Maio: "Con la Lega fatto un contratto, non alleanza" [VIDEO]

Di redazione Blogo.it sabato 19 maggio 2018

Luigi Di Maio da Ivrea difende il contratto stipulato con la Lega, ma sottolinea che con Salvini non ci sia un’alleanza di tipo tradizionale

Luigi Di Maio è stato stamane protagonista di un incontro elettorale ad Ivrea, a sostegno del candidato sindaco del Movimento 5 Stelle. Per il leader pentastellato è stata l’occasione per intrattenersi con attivisti e cittadini che gli hanno chiesto specifiche sul contratto di governo stipulato con la Lega di Matteo Salvini. Tra una chiacchierata e l’altra, Di Maio ha anche risposto alle domande dei giornalisti presenti, sottolineando che il M5S in sé non sarà snaturato dalla formazione di un esecutivo giallo-verde:

"Nel contratto - argomenta - è ben spiegato che continueremo ad essere alternativi sul territorio, a correre gli uni contro gli altri alle amministrative, alle comunali e alle regionali e anche alle prossime politiche o alle europee".

Quanto al rapporto con la Lega, il leader “grillino” si dice soddisfatto di come sia andato il tavolo, della cordialità e della competenza degli interlocutori, ma ci tiene a fare una precisazione:

"Non è una alleanza ma un contratto di governo su punti specifici - aggiunge - e c'è da lavorare per almeno 5 anni con l'obiettivo di migliorare la vita degli italiani".

Quanto alla questione del candidato alla presidenza del Consiglio, dopo averci scherzato su con gli attivisti durante il breve comizio del candidato sindaco (“ho già fatto un passo indietro”), ha puntualizzato ai cronisti:

"Aver portato al governo il programma, che è il nostro vero leader, mi riempie di soddisfazione. Premier? Non è una questione personale e credo di averlo dimostrato. Io non faccio nessun nome ma è chiaro che debba essere una persona amica del popolo"..

Casaleggio: "Di Maio premier ideale"

Presente al gazebo allestito dal Movimento 5 Stelle ad Ivrea, Davide Casaleggio, figlio del co-fondatore del partito, ha detto la sua sul premier e sulla votazione online che ha vidimato il contratto con la Lega: