Berlusconi, gaffe con la figlia del candidato del Centrodestra in Val D'Aosta: "Posso portarmi via lei?"

Di redazione Blogo.it sabato 19 maggio 2018

Massimo Lattanzi ha dato a Berlusconi dei regali, ma lui voleva la ragazza...

Potrebbe sembrare una gag, ma guardando bene la faccia che fa la ragazza, diciamo che si può etichettare come una vera e propria gaffe e il protagonista è Silvio Berlusconi, per la serie "il lupo perde il pelo, ma non il vizio".

L'ex cavaliere in questi giorni, come tutti i big della politica, è impegnato in Val d'Aosta per chiudere la campagna elettorale dei propri candidati alle regionali. Per il Centrodestra c'è Massimo Lattanzi, che ha voluto fare dei regalini al Presidente di Forza Italia al termine di un comizio ad Aosta.

È così entrata in scena una bella ragazza che ha consegnato i premi a Berlusconi, un cuore e un simbolo della zona. Berlusconi ha chiesto subito: "Cosa mi date?" e Lattanzi ha illustrato i doni, ma l'ex Cavaliere ha risposto: "Preferirei lei", indicando la ragazza. Lattanzi ha risposto che è sua figlia e lui ha replicato "Va be' cosa c'entra". Lo scambio di battute è proseguito con il candidato che ha incensato il Presidente di Forza Italia "Sei un buongustaio" e lui che ha chiuso con una battuta: "Cosa bisogna inventarsi per fare finta di essere ancora giovani"... Il video è qui.