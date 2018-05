Francia: "Se l'Italia non rispetta gli impegni, Eurozona a rischio"

I media francesi riportano oggi le parole del ministro dell'Economia della Francia, Bruno Le Maire, sul futuro governo italiano, quello che ancora deve nascere ma che ha stabilito le proprie linee guida attraverso il contratto firmato da Lega e MoVimento 5 Stelle. Le Maire ha detto:

Il ministro ha parlato anche nel corso di una trasmissione tv, "Le Grand Rendez-vous", durante la quale ha spiegato:

"Tutti devono capire in Italia che il futuro dell'Italia è in Europa e da nessun'altra parte e perché questo futuro sia in Europa ci sono delle regole da rispettare. Gli impegni che sono stati presi dall'Italia valgono qualunque sia il governo. Rispetto la decisione sovrana del popolo italiano, ma ci sono impegni che vanno al di là di ognuno di noi. Vedremo quali saranno le decisioni che prenderanno i leader italiani"

Infine ha detto:

"Ribadisco quanto sia importante mantenere questi impegni a lungo termine per assicurare la nostra stabilità comune perché non rispettare questi impegni significa minacciare le economie di tutti i risparmiatori europei "

Al ministro francese ha risposto via Twitter Matteo Salvini, che ha definito quella di Le Maire una "inaccettabile invasione di campo".

Un ministro francese “avverte” il futuro governo: non cambiate niente, o saranno problemi.

Altra inaccettabile invasione di campo.

Non ho chiesto voti e fiducia per continuare sulla via della povertà, della precarietà e dell’immigrazione: prima gli italiani!