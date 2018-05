Mark Zuckerberg domani davanti all'Eurocamera. Tajani: "Ci sarà il live streaming"

Domani, martedì 22 maggio 2018, dalle ore 18:15 alle ore 19:30, Mark Zuckerberg incontrerà i componenti della Conferenza dei Presidenti dell'Eurocamera a Bruxelles, presso il Parlamento Europeo. Antonio Tajani, che del Parlamento Ue è il Presidente, ha annunciato che l'incontro sarà trasmesso in streaming e ha detto che questa è una grande notizia per i cittadini europei. Tajani stamattina ha scritto attraverso i suoi canali social:

"Ho parlato personalmente con il Ceo di Facebook, Zuckerberg, della possibilità di trasmettere in webstreaming l'incontro con lui. Sono lieto di annunciare che ha accettato questa nuova richiesta. Grande notizia per i cittadini dell'Ue. Lo ringrazio per il rispetto mostrato nei confronti del PE. L'incontro domani dalle 18:15 alle 19:30"