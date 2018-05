Lannutti (M5S) contro Conte e Massolo: "Governo? Leggo nomi da tragedia"

Di redazione Blogo.it lunedì 21 maggio 2018

Elio Lannutti, neo senatore del Movimento 5 Stelle, molto critico nei confronti della squadra di governo che stanno formando Di Maio e Salvini

Elio Lannutti, senatore eletto con il Movimento 5 Stelle, è molto critico nei confronti di Luigi Di Maio e della squadra di governo che sta nascendo in connubio con la Lega di Matteo Salvini. Tramite il proprio profilo Facebook, il neo-senatore è molto prolifico e nelle ultime ore ha pubblicato una serie di post sostanzialmente contrari alla linea intrapresa dal leader pentastellato. Ad innervosire maggiormente Lannutti, a quanto pare, i nomi che circolano per la squadra dell’esecutivo giallo-verde.

"Governo M5S-Lega: cambiamento o restaurazione? Leggo nomi estranei a principi e valori, cariatidi, lestofanti del potere marcio e corrotto, legati a cricche, combriccole, faccendieri, logge coperte, grembiulini, pseudo Autorità e manutengoli del potere che ho combattuto per oltre 30 anni. Spero di sbagliarmi, ma se così fosse, sarebbe una tragedia ed il tradimento di un sogno".

Non solo il premier designato Giuseppe Conte, all'ex leader dei consumatori non sembrano piacere nemmeno alcuni nomi che circolano per i ministeri. Sgradito particolarmente, a leggere un altro post, il diplomatico Giampiero Massolo, che ha lavorato con i governi Andreotti, Dini, Berlusconi e Prodi: