Dubbi sul curriculum di Giuseppe Conte. La NYU: "Non ha mai studiato qui"

Di Stefano Capasso martedì 22 maggio 2018

Il New York Times ha messo in dubbio il curriculum di Giuseppe Conte

Il lunghissimo e ricchissimo curriculum di Giuseppe Conte ha impressionato un po' tutti, anche i detrattori del Movimento 5 Stelle. Conte è Professore Ordinario a Firenze e alla Luiss, oltre a svolgere la professione di avvocato a Roma. Nel suo curriculum c'è di tutto, comprese delle esperienze di studio e perfezionamento universitario all'estero. Nel suo curriculum, pubblicato anche sul sito della Camera dei Deputati, si legge: "dall'anno 2008 all'anno 2012 ha soggiornato, ogni estate e per periodi non inferiori a un mese, presso la New York University, per perfezionare ed aggiornare gli studi".

Il corrispondente dall'Italia del New York Times, Jason Horowitz, ha cercato di approfondire per avere qualche informazione in più su questi corsi di "perfezionamento" sostenuti a New York dal Premier in pectore. Horowitz ha chiesto notizie alla NYU, ricevendo però una risposta negativa: "Una persona con questo nome non compare nei nostri archivi come studente o membro di facoltà".

La portavoce della New York University, Michelle Tsai, non ha però escluso l'ipotesi che Conte abbia seguito dei programmi di uno o due giorni, per i quali l'università non tiene registri. Questa versione in ogni caso cozzerebbe con quanto riportato nel curriculum, nel quale si parla di periodi di "perfezionamento non inferiori a un mese". Conte potrebbe, ovviamente, aver sostenuto più corsi brevi nelle sue esperienze newyorkesi; in ogni caso la vicenda necessita di un chiarimento convincente.