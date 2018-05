Governo M5S-Lega, UE: "Ci sono cose che preoccupano"

Di redazione Blogo.it martedì 22 maggio 2018

L'Unione Europea osserva con curiosità e preoccupazione l'evolversi della situazione italiana. Ieri la commissaria al Commercio, la svedese Cecilia Malmström, ha affrontato l'argomento a margine di una seduta del Consiglio: "Non abbiamo visto tutte le questioni, naturalmente ascolteremo e parleremo con loro. Ci sono cose che preoccupano". In ogni caso, ha concluso, "il governo non è ancora confermato, quindi non facciamo discussioni ipotetiche".

Le parole della Malmström non sono comprensibilmente piaciute a Gian Marco Centinaio, capogruppo del Carroccio al Senato, ospite questa mattina ad Agorà su Rai 3, dove ha risposto con una battuta alla commissaria svedese: "Vada a lavorare la Malmström, vada a lavorare".

Anche Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione europea, ha parlato del governo in via di formazione in Italia nel corso di un'intervista al quotidiano tedesco Handelsblatt: "In linea di principio, la Commissione europea non interferisce nelle politiche nazionali: tuttavia riteniamo molto importante che il nuovo governo italiano mantenga la sua strada e persegua una politica di bilancio responsabile. L'Italia ha il secondo debito pubblico più alto della zona euro dopo la Grecia".

Anche Jean Asselborn, ministro degli Esteri del Lussemburgo, espresso la propria preoccupazione: "Abbiamo a che fare con una situazione in Italia che ci può danneggiare, ma che può danneggiare anche gli italiani. Spero che il presidente italiano riesca a svolgere un ruolo per prevenire la perdita di tutti i progressi fatti negli ultimi otto anni".