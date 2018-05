Governo Lega-M5S, Salvini e Di Maio incontrano Conte a Roma

Di redazione Blogo.it martedì 22 maggio 2018

Incontro in corso a Roma tra Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Giuseppe Conte per definire gli ultimi dettagli sulla squadra di governo.

Nuovo incontro odierno tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ormai prossimi alla formazione del nuovo governo italiano. I due leader politici si sarebbero incontrati lontano da Montecitorio e dagli occhi indiscreti dei giornalisti per un vertice non annunciato a cui, secondo le indiscrezioni, starebbe prendendo parte anche Giuseppe Conte, il nome indicato dai due come Presidente del Consiglio del governo Lega-M5S.

Il motivo di questo incontro, nel giorno in cui Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale il Presidente della Camera e la Presidente del Senato, sarebbe da ricercare in un approfondimento sulla squadra di governo, già completata secondo quanto trapela dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega.

Per ora non conosciamo quali sono i nomi voluti da Matteo Salvini e Luigi Di Maio per i vari Ministeri di cui si servirà il nuovo governo, anche se si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero l'economista Paolo Savona, dichiaratamente contrario alla moneta unica, alla guida del Ministero dell'Economia.