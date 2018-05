Giorgia Meloni: "Non supporterò un governo con Giuseppe Conte"

La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni non ha nessuna intenzione di appoggiare Giuseppe Conte come possibile Presidente del Consiglio - nonostante il benestare di Matteo Salvini, leader non soltanto della Lega, ma dell'intero centrodestra durante il periodo delle consultazioni - e questo significa negare ogni sua possibile partecipazione al nuovo governo che si sta cercando di formare in queste ore.

A riferirlo è stata la stessa Meloni ai giornalisti che la stavano attendendo all'uscita da Montecitorio:

Fratelli d'Italia non farà parte né sosterrà un governo se fosse confermato che sia a guida del professore Giuseppe Conte. Lo facciamo per rispetto della volontà popolare e dei nostri sostenitori. Non penso che i cittadini che hanno votato per un governo di centrodestra siano contenti che ci sia a Palazzo Chigi un altro tecnico, espressione del M5S, di sinistra, amico di Boschi e Napolitano.

Meloni non ha rinunciato neanche a un piccolo affondo nei confronti di Salvini, che secondo lei sarebbe finito in una trappola:

È l'unico generale che conosco che avendo vinto la guerra si consegna al nemico, lasciando una parte delle truppe sul campo di battaglia.

Del centrodestra unito e compatto visto una manciata di giorni fa al Quirinale, insomma, sembra rimasto ben poco.