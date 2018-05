Governo, in corso l'incontro tra Mattarella e Giuseppe Conte

Di redazione Blogo.it mercoledì 23 maggio 2018

Il colloquio nello Studio alla Vetrata del Quirinale.

Aggiornamento ore 18:22 - Ancora in corso il colloquio tra Mattarella e Conte.

Aggiornamento ore 17:30 - Il colloquio tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Professor Giuseppe Conte è cominciato puntualmente.

Sergio Mattarella convoca Giuseppe Conte

, un messaggio scarno del Colle annuncia che oggi pomeriggio, finalmente, ci sarà l'incontro tra il Capo dello Stato e il Premier in pectore di MoVimento 5 Stelle e Lega. Difficile pensare che non venga assegnato l'incarico dopo questa convocazione ufficiale.

Sarà probabilmente anche la volta buona per sentire parlare finalmente il Professor Conte che in questi ultimi due giorni è stato attaccato a più riprese sul suo curriculum, sarà interessante dunque sentirlo, se si fermerà in sala stampa, dopo l'incontro con Mattarella. Vi terremo aggiornati su questa pagina di Blogo con tutti gli sviluppi della giornata.

Dopo la notizia della convocazione da parte di Mattarella, Luigi Di Maio, capo politico del MoVimento 5 Stelle, ha commentato:

"Oggi comincia la terza Repubblica, ve l'avevo detto, l'avevo promesso. Ovviamente il Presidente decide ma se è stato convocato..."

Anche la Lega è molto felice per questa notizia, in una nota ufficiale il Carroccio ha scritto:

"Soddisfazione in casa Lega per la convocazione di Conte dal presidente della Repubblica. Pronti a partire"

Questa mattina Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati e probabilmente hanno anche ricevuto una telefonata da parte del Presidente Mattarella che avrebbe chiesto loro la conferma del nome di Conte come Premier.