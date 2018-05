Salvini: "Siamo l'unico governo della storia attaccato prima ancora di nascere"

Matteo Salvini torna a parlare in diretta Facebook: con il cupolone di San Pietro sullo sfondo, il leader della Lega ha difeso il nuovo governo dagli attacchi che sta ricevendo dall’Italia e dall’estero

È ormai un appuntamento fisso, quello di Matteo Salvini con i live Facebook: il leader della Lega ha parlato intorno alle 13 dal proprio profilo social, difendendo l’operato del suo partito e del Movimento 5 Stelle per la formazione del nuovo governo a guida Giuseppe Conte. Pur mantenendo ciascuno le proprie identità politiche, sottolinea Salvini, i due partiti hanno firmato un contratto che promettono di rispettare in ogni punto. Agli oppositori interni ed esterni, ma anche agli “amici” di Forza Italia e Fratelli d’Italia, il segretario del carroccio chiede fiducia.

"Savona è la figura in grado di rimettere l'Italia al centro del dibattito in Europa - esordisce Salvini su Facebook - . Siamo il primo governo della storia attaccato prima ancora di nascere. Pare che Savona in passato abbia avuto dubbi sull'efficacia sull'Euro: mi domando se ha senso il voto libero degli italiani, se va rispettato e qual è il problema - insiste - se qualcuno mette a disposizione la propria competenza per discutere in Europa per il bene degli italiani. Vi assicuro che faremo tutto quello che non siamo riusciti a fare in passato. Certo, anch'io avrei preferito un governo di centrodestra, ma il presidente Mattarella non ci ha dato l'incarico. O si tornava a votare o si faceva un governo con i Cinquestelle, inserendo quanto più possible del nostro programma".