Appello Formigoni: accusa chiede di aumentare la pena

Di redazione Blogo.it giovedì 24 maggio 2018

"Chiediamo 7 anni e 6 mesi di reclusione: fatti gravissimi, non merita nessuna attenuante"

La Procura della Repubblica di Milano ha chiesto un aumento di pena per Roberto Formigoni nel processo d'appello per corruzione per il caso Maugeri e San Raffaele. In primo grado l'ex Governatore è stato condannato a 6 anni, con tanto di confisca di 6,6 milioni di euro di beni. La Procura Generale nella requisitoria del processo d'appello ha chiesto "il massimo della pena" per Formigoni, ritenendo "gravissimi" i fatti a lui contestati: "Si è sottratto costantemente a confronti e interrogatori nel corso delle indagini, non ha reso esame dibattimentale e non ha voluto il confronto con i giudici. Per questo non merita nessuna attenuazione della pena che, anzi, deve essere aumentata".

Già nella sentenza di primo grado il Tribunale di Milano aveva tracciato un quadro inquietante circa le sue responsabilità: "utilità corrisposte a Formigoni in esecuzione dell’accordo corruttivo, tra il 2006 ed il 2011, siano stimabili nell’ordine di almeno sei milioni di euro, a fronte di circa 120 milioni di euro e di circa 180 milioni di euro che, nello stesso periodo, vengono erogati dalla Regione rispettivamente a Fondazione Salvatore Maugeri e Ospedale San Raffaele".

Ricordiamo che Formigoni non è stato rieletto nelle ultime elezioni, non avendo la sua lista superato la soglia di sbarramento.