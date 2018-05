Donald Trump cancella il summit con Kim Jong-un

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato oggi di aver cancellato lo storico summit con il leader nordcoreano Kim Jong-un, fissato fino a stamattina per il 12 giugno prossimo a Singapore. Trump ha pubblicato su Twitter la lettera ufficiale inviata a Kim Jong-un, attribuendo proprio al comportamento di Pyongyang questa decisione.

Abbiamo enormemente apprezzato con rispetto il suo tempo, la sua pazienza e il suo sforzo verso le nostre recenti negoziazioni e discussioni relative al summit a lungo cercato da entrambe le parti, che era in programma il 12 giugno a Singapore. Ci avevano informato che l'incontro era stato richiesto dalla Corea Del Nord, ma questo per noi è irrilevante. Non vedevo l'ora di essere lì con lei. Purtroppo, a causa della tremenda rabbia e aperta ostilità mostrata nelle sue recenti dichiarazioni, trovo che sia inappropriato, in questo momento, tenere questo incontro in programma da tempo. Ecco quindi questa lettera, che serve ad comunicarle che il summit di Singapore, per il bene di entrambe le parti, ma a discapito di tutto il Mondo, non avrà luogo. Lei parla delle sue potenzialità nucleari, ma le nostre sono così enormi e potenti che prego Dio di non doverle mai usare.

Sentivo che si stava creando un meraviglioso dialogo tra me e lei e, alla fine, è soltanto il dialogo ciò che conta. Non vedo l'ora di incontrarla in futuro. Nel frattempo voglio ringraziarla per aver rilasciato gli ostaggi che sono ora a casa con le loro famiglie. È stato un bellissimo gesto e lo abbiamo molto apprezzato.

Se dovesse cambiare idea riguardo a questo importante summit, non esiti a scrivere o chiamare. Il Mondo, e la Corea Del Nord in particolare, ha perso una grande opportunità per una lunga pace e un grande prosperità. Questa opportunità mancata rappresenta un triste momento nella Storia.