Irlanda, al via il referendum per legalizzare l'aborto - FOTO

Di redazione Blogo.it venerdì 25 maggio 2018

3,2 milioni di elettori irlandesi sono chiamati ad esprimersi sulla legalizzazione dell'aborto, illegale dal 1983 dopo l'introduzione dell'Ottavo Emendamento in seguito a un referendum popolare.

A partire dalle prime ore di oggi circa 3.2 milioni di cittadini irlandesi sono chiamati alle urne per uno storico referendum che potrebbe legalizzare l'aborto in quello che è a tutti gli effetti uno dei Paesi europei con la legislazione più restrittiva sull'interruzione volontaria della gravidanza.

Nel 1983, infatti, un referendum popolare aveva introdotto l'ottavo emendamento alla Costituzione, che aveva di fatto reso illegale l'aborto in tutto il Paese, salvo rarissimi casi. La vita del feto era stata resa prioritaria rispetto a quella della donna che lo portava in grembo e oggi, a 35 anni di distanza, tutto potrebbe cambiare.

I seggi sono aperti dalle 8 di oggi e le operazioni di voto proseguiranno fino alle 23, ora italiana. Ai cittadini irlandesi viene chiesto proprio di cancellare l'Ottavo Emendamento - pur senza citarlo esplicitamente nel quesito referendario - che nel corso di questi ultimi 35 anni è stato responsabile del decesso di decine di donne, morte a causa di gravidanze a rischio e a causa del rifiuto dei medici di praticare l'interruzione di gravidanza.

Gli ultimi sondaggi anticipano una vittoria del sì - e quindi della cancellazione dell'ottavo emendamento - ma non si tratterebbe comunque di una vittoria schiacciante. In caso di vittoria, i legislatori irlandesi si impegneranno a legalizzare l'aborto volontario entro i primi tre mesi di gestazione per tutti i casi ed entro i 6 mesi per i casi di donne con problemi di salute.

Lo spoglio inizierà domattina, sabato 26 maggio, e i risultati definitivi dovrebbero arrivare già in serata.