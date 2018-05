Giuseppe Conte incontra i risparmiatori colpiti dalle banche

"Chi ha subito truffe o raggiri sarà risarcito"

Il Presidente del Consiglio incaricato, come annunciato ieri a margine delle lunghe consultazioni, ha incontrato un gruppo di risparmiatori colpiti dai default delle banche in cui avevano investito i soldi accumulati in una vita di lavoro.

Una piccola rappresentanza a cui Giuseppe Conte ha promesso quanto già annunciato nel suo breve discorso a Montecitorio:

A loro ho detto che la tutela dei loro risparmi, spesso frutto di sacrifici e una vita di lavoro, sarà uno degli impegni principali del Governo del Cambiamento. Chi ha subito truffe o raggiri sarà risarcito.

Conte ha spiegato che le persone che ha incontrato - e che rappresentano centinaia di altri cittadini italiani - chiedono giustizia e vogliono che il loro risparmio venga tutelato, proprio come previsto dall'articolo 47 della Costituzione Italiana:

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Stamattina, invece, Conte incontrerà il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco a Palazzo Koch, sede centrale di Bankitalia, prima di tornare alla Camera per comporre la lista dei ministri da presentare a Mattarella già in giornata.

