Giuseppe Conte incontra Salvini e Di Maio a Montecitorio

Di redazione Blogo.it venerdì 25 maggio 2018

Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno incontrato oggi Giuseppe Conte prima dell'avvio dei lavori sulla lista dei ministri da sottoporre quanto prima a Sergio Mattarella.

Il Presidente del Consiglio incaricato ha nuovamente incontrato questa mattina Luigi Di Maio e Matteo Salvini nel giorno decisivo per il nuovo governo che dovrà chiedere quanto prima la fiducia al Parlamento.

Giuseppe Conte si è recato questa mattina dal governatore della Banca d'Italia Ignazio Fisco e subito dopo è tornato a Montecitorio per iniziare a lavorare sulla lista dei nomi che comporranno l'esecutivo, l'elenco dei ministri che dovrà essere sottoposto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ai cronisti che lo stavano aspettando davanti a Montecitorio, Conte non ha confermato la sua salita al Colle già oggi e si è limitato a lasciare in sospeso la cosa. Non è chiaro, quindi, se già oggi Mattarella potrà iniziare a valutare l'elenco suggerito da Conte o se il faccia a faccia slitterà a domattina.

Luigi Di Maio, entrando alla Camera, ha anticipato il motivo dell'incontro con Conte:

Parleremo di tutto quello che bisogna fare in vista della formazione della squadra di governo. Ci sarà un confronto tra le forze politiche che sostengono il governo Conte. [...] Non mi pare si stia discutendo di nomi, si sta discutendo dell'assetto di governo per realizzare il programma elettorale. Quando giurerà la squadra? Questo dovete chiederlo al presidente.