Macron: "Mano tesa al nuovo governo italiano. Mai voluto dare lezioni all'Italia"

Il Presidente francese Emmanuel Macron, durante un'intervista rilasciata a BFM-TV nel corso del suo viaggio a San Pietroburgo, ha parlato dell'Italia e del governo che si sta formando con il Premier incaricato Giuseppe Conte che entro il weekend dovrebbe sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri. L'inquilino dell'Eliseo ha detto:

e ha aggiunto che non vede l'ora di collaborare con il nuovo esecutivo in particolare su temi quali la sicurezza, l'immigrazione e l'integrazione dell'Eurozona. Macron ha anche aggiunto:

Alla giornalista che evidenziava l'abitudine della Francia a dare lezioni all'Italia, Macron ha risposto:

"L'Italia ha giustamente la sua legittima fierezza. Non ho mai voluto dare lezioni all'Italia. Non l'ho mai fatto, così come non mi piace che si diano lezioni alla Francia"