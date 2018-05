Renzi sullo spread: "Colpa di Maio e Salvini". La Democrazia a 'targhe alterne' dell'ex segratario

Di Stefano Capasso sabato 26 maggio 2018

"Se aumenta il costo dei mutui, la responsabilità è solo di Di Maio e Salvini"

Lo spread sale e Matteo Renzi gongola. L'ex segretario - e attuale capo - del Partito Democratico questa mattina ha pubblicato un post, con il quale ha spiegato ai suoi fan quali siano le responsabilità da attribuire a Salvini e Di Maio e non ai "veti di Bruxelles" o "dei mercati finanziari". Quali sarebbero le reali "colpe" di Di Maio e Salvini non è chiarissimo visto che il Governo non è neanche stato formato, eppure Renzi ha sfruttato ugualmente l'occasione per attaccare: "Caro Salvini, caro Di Maio: se volete sapere di chi è la colpa dello spread che sale non fate dirette Facebook urlando contro l'Europa: fatevi un selfie. Se aumenta il costo dei mutui, la responsabilità è solo vostra".

Ieri lo spread ha chiuso a quota 204,94 e per Renzi sarebbe "ai massimi dal 2013". L'affermazione è di per sé falsa visto che nel gennaio 2014 ha toccato quota 221 punti, quando lo stesso Renzi stava tramando per prendere il posto di Letta a Palazzo Chigi. Nell'aprile 2017, invece, con Gentiloni Primo Ministro, lo spread ha toccato un massimo di 206,53. Poi ha iniziato a calare fino ad un minimo di 115,29 del 23 aprile scorso, quando l'incertezza sul futuro di questa legislatura era invece ai massimi, a dispetto di tutte le teorie secondo le quali servirebbe la stabilità per tenere sotto controllo lo spread.

Renzi ha quindi piegato la verità per dimostrare il proprio teorema, ma non è neanche questo il punto. La domanda che viene spontanea è questa: siamo ancora in democrazia? E anche: sono ancora i risultati elettorali il faro della stessa democrazia?

È chiaro che a Renzi non faccia comodo porsi queste domande dopo la batosta del 4 marzo, ma le sue parole restano decisamente pericolose. Movimento 5 Stelle e Lega si sono presentate alle elezioni, senza nascondere nessuno dei loro propositi ed hanno ottenuto la maggioranza dei voti. Quanto siano più o meno cialtroni o irresponsabili, al momento, conta meno di zero. Tutti hanno il diritto di manifestare le proprie preoccupazioni e di mettere in discussione tutto e tutti, ma nascondersi dietro lo 'spread' in una fase come questa è la cosa peggiore che possa fare un politico perché viene meno al suo primo dovere: difendere i principi di democrazia scolpiti nella nostra Costituzione. Renzi, invece, vuole tornare a vincere ed è pronto a servirsi anche della paura dei suoi concittadini pur di riuscirci.

I Governi devono essere scelti dal Parlamento eletto democraticamente. Se a decidere il nome di un ministro o il tasso di gradimento di un Governo possono essere i mercati finanziari al posto dei cittadini, qualcuno dovrebbe dircelo chiaramente annullando qualsiasi tipo di elezione e dibattito. L'Europa ci inviasse direttamente l'amministratore di condominio più adatto a noi. A quel punto potrebbe andare bene anche Renzi.

