Macron chiama Conte: "Migliori auspici per il Governo italiano"

Di redazione Blogo.it sabato 26 maggio 2018

Il Presidente francese ha raggiunto telefonicamente Giuseppe Conte e gli ha rivolto "i suoi migliori auspici per il Governo italiano"

Proficuo è un aggettivo molto caro al Presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte. Proficua era stata la sua prima giornata di consultazioni, proficua anche la sua prima mattinata di lavoro insieme a Luigi Di Maio e Matteo Salvini e proficuo è stato anche lo scambio di opinioni avuto oggi col Presidente della Francia Emmanuel Macron.

È stato lo stesso Conte ad annunciare via Facebook di aver ricevuto oggi pomeriggio la chiamata di Macron, che gli ha formulati i propri migliori auspici per il lavoro che Conte sta svolgendo e che continuerà a svolgere se il governo che sta mettendo in piedi riuscirà a chiedere la fiducia al Parlamento e sarà a tutti gli effetti operativo dopo averla ottenuta.

Questa conversazione ha costituito l’occasione per un proficuo scambio sulle principali prospettive delle politiche economiche e sociali europee che coinvolgono i nostri due Paesi.

Conte ha precisato di aver chiuso la breve telefonata con Macron con "l’auspicio di poterci incontrare il prima possibile per discutere in dettaglio le varie questioni di comune interesse".