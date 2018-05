Steve Bannon elogia Lega-M5S: "Devono insistere sul prof. Savona"

Di redazione Blogo.it sabato 26 maggio 2018

"Siete dei movimenti sovranisti, cercheranno di fermarvi, ma avete vinto un'elezione"

Steve Bannon, capo stratega del Presidente USA Donald Trump per una manciata di mesi dal gennaio all'agosto 2017, è in Italia da qualche ora - si vocifera che incontrerà Matteo Salvini, ma fonti ufficiali non confermano - ed ha subito partecipato a "L'intervista" di Maria Latella su SkyTg24, confermando di seguire da vicino il susseguirsi degli eventi politici nel nostro Paese.

Bannon, estremista di destra nonché fondatore di Breitbart News - un sito di presunta informazione che si propone come la piattaforma ufficiale dell'estrema destra statunitense - aveva già espresso la propria ammirazione per Matteo Salvini e per il lavoro che questi stava facendo insieme al Movimento 5 Stelle e nella breve intervista lo ha ribadito, invitando i due leader ad insistere per imporre il prof. Savona come Ministro dell'Economia:

Quando c'è la possibilità di prenderti il meglio bisogna prenderlo e lui è il meglio. Ha le idee chiare sull'Europa, sulla Germania e sull'euro e non è timido, dice le cose come stanno. Credo che il Movimento 5 stelle e la Lega, mettendosi insieme, vedono in Savona la persona giusta, che non le manda a dire, conosce il sistema monetario, rappresenta qualcosa di diverso rispetto a quello che c'è stato.

L'ex capo stratega della Casa Bianca ha anche lanciato un vero e proprio appello a Luigi Di Maio e Matteo Salvini:

Andate avanti. Siete dei movimenti sovranisti, cercheranno di fermarvi, ma avete vinto un'elezione, dovete fidarvi del vostro giudizio. Se ritengono che Savona sia quello giusto insistano su di lui.

A riferire di un possibile incontro con Matteo Salvini è stato Bloomberg, che pochi giorni fa scriveva: "Bannon sarà in Italia questa settimana per incontrare Matteo Salvini della Lega Nord e discutere del successo elettorale del partito populista". Salvini non ha confermato né smentito, ma se l'incontro avverrà davvero, siamo certi che il leader di Lega farà una diretta Facebook per commentare l'esito.