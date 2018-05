Governo Conte, scade oggi l'ultimatum di Di Maio e Salvini (che cita Mussolini)

Di redazione Blogo.it domenica 27 maggio 2018

Giuseppe Conte avrà tempo fino a stasera per delineare la propria squadra di governo. La possibilità di ritorno al voto si fa sempre più concreta.

Ore decisive per il governo di Giuseppe Conte. Entro stasera il Presidente del Consiglio incaricato dovrebbe completare la lista dei ministri da presentare a Sergio Mattarella, cercando di accontentare lo stesso Presidente della Repubblica, così come i due leader che l'hanno messo lì, Matteo Salvini e Luigi Di Maio.

Questa sera scade il tempo ultimo che ieri hanno fissato proprio il leader della Lega e del Movimento 5 Stelle - "O si chiude questa partita del Governo entro le prossime 24 ore o non si chiude più" - e se Conte e Di Maio non rilasciano dichiarazioni da ieri, né tramite i canali ufficiali né suoi rispettivi profili social, Matteo Salvini stamattina si è limitato a pubblicare una foto accompagnata da un breve messaggio: "Chi si ferma è perduto, io fino all’ultimo non mi arrendo! Prima gli italiani", citando ancora una volta Benito Mussolini nel discorso che pronunciò a Genova il 14 maggio 1938.

Non è chiaro cosa ci sia ancora da definire, se tutto stia girando intorno al nome di Paolo Savona al Ministero dell'Economia - nome fortemente voluto da Salvini e non accettabile invece per Mattarella - o se altri ministeri di rilievo siano ancora in ballo. Quello che è certo che stasera sapremo se si tornerà al voto il prima possibile o se si raggiungerà un accordo. E in quest'ultima ipotesi scopriremo anche chi avrà avuto la meglio tra i vari litiganti.