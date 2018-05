Carlo Cottarelli oggi al Quirinale

L'economista Carlo Cottarelli salirà oggi al Quirinale per ricevere l'incarico di Presidente del Consigli da Sergio Mattarella. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

L'economista Carlo Cottarelli, già commissario straordinario per la Revisione della spesa pubblica sotto il governo Letta nel 2013, salirà oggi al Quirinale per ricevere, al pari di quanto accaduto con Giuseppe Conte, l'incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri da Sergio Mattarella, primo passo verso la formazione di un governo che non ha i numeri per ottenere l'approvazione del Parlamento.

La convocazione al Quirinale è arrivata ieri sera, poche decine di minuti dopo il discorso di Mattarella. Il Colle non ha ancora reso noto l'orario di arrivo di Cottarelli, ma il Presidente della Repubblica sembra deciso di rendere il processo il più veloce possibile, quindi un incontro in mattinata sembra più che probabile.

Cottarelli, dopo il coinvolgimento sotto il governo di Enrico Letta, era stato nominato dal governo di Matteo Renzi come direttore esecutivo nel Board del Fondo Monetario Internazionale, nomina che lo aveva costretto a lasciare il precedente incarico. Lo scorso ottobre era diventato Direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica di Milano.

Conte rimette l'incarico. Mattarella: "elezioni ravvicinate? Vedremo quanto accadrà in parlamento" Giuseppe Conte ha rimesso l'incarico di premier nelle mani di Mattarella. Era giunto al Quirinale alle 19, dopo un'ora di colloquio la comunicazione del segretario generale del quirinale Ugo Zampetti. Tutti gli aggiornamenti

Questo il curriculum vitae di Carlo Cottarelli, così come pubblicato sul sito dell'Università degli studi di Genova:

Laureato in Scienze Economiche e Bancarie presso l'Università di Siena, ha conseguito il Master in Economia presso la London School of Economics.

Ha lavorato nel Servizio Studi della Banca d’Italia (1981-1987), Dipartimento monetario e settore finanziario, e dell'ENI (1987-1988). Dal settembre 1988 lavora per il Fondo Monetario Internazionale.

Nel corso degli anni si occupa di economia per differenti dipartimenti del FMI: Dipartimento europeo, Dipartimento monetario e dei capitali; Policy Development and ReviewDepartment, Dipartimento Affari Fiscali.

È stato vicedirettore sia del Dipartimento europeo che del Dipartimento Strategia, Politica e Revisione. In particolare, nel 2001 è stato Senior Advisor nel Dipartimento Europeo come responsabile per la supervisione della attività del FMI in una decina di Paesi, ed è Capo della Delegazione del FMI per l'Italia e per il Regno Unito. In passato è stato capo delle delegazioni del FMI in diversi Paesi europei, tra cui Regno Unito, Ungheria e Turchia.

Dal novembre 2008 al 2013 ha assunto l'incarico di Direttore del Dipartimento Affari Fiscali del FMI. Inoltre è stato responsabile per lo sviluppo e la pubblicazione di Fiscal Monitor, una delle tre riviste del FMI. Nel novembre 2013 viene nominato dal Governo italiano Commissario straordinario per la Revisione della Spesa Pubblica.

Nell'ottobre del 2014 lascia l'incarico di commissario alla revisione della spesa poiché designato dal Governo italiano Direttore Esecutivo al Fondo Monetario Internazionale con decorrenza 1o novembre 2014..Attualmente è un Direttore esecutivo al Fondo Monetario Internazionale.

Ha scritto diversi saggi sulle politiche e istituzioni fiscali e monetarie, libri sull'inflazione, politica monetaria e tassi di conversione.