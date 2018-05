Governo: nonostante Cottarelli, lo spread torna oltre 200

Di redazione Blogo.it lunedì 28 maggio 2018

Dopo la rinuncia di Conte e la convocazione di Cottarelli i mercati non sembrano essersi ancora “tranquillizzati”: lo spread ha aperto a quota 190,3 ma è tornato nuovamente ad allargarsi

Nonostante la rinuncia all’incarico di governo da parte di Giuseppe Conte e la convocazione da parte del capo dello Stato di Carlo Cottarelli, l’Italia resta osservata speciale. Il differenziale tra Btp decennali e Bund tedeschi, il cosiddetto spread, aveva aperto a quota 190,3 contro i 204 punti base della chiusura di venerdì, ma è tornato subito ad allargarsi oltre quota 200. Il rendimento del titolo decennale scende del 2,34%, mentre alle prime battute del mattino sono state in netto rialzo le quotazioni dell’euro: 1,1719 dollari contro 1,1661 venerdì sera a New York.

Bene Piazza Affari, che apre in rialzo: dopo la decisione del premier incaricato di rinunciare alla formazione del nuovo governo e l’imminente formazione di un esecutivo a guida Carlo Cottarelli, il Ftse Mib sale dell’1,25% a 22.677 punti. Milano fa sostanzialmente da capofila alle borse europee che partono con un rialzo seppur moderato: +0,58% per il Dax a Francoforte, mentre a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,37%. L’indice Ftse100 a Londra fa segnare un +0,18%, ma il rafforzamento dell’euro non è un segnale entusiasmante.