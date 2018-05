Forza Italia tranquillizza Salvini: "Non voteremo la fiducia a Cottarelli"

Di redazione Blogo.it lunedì 28 maggio 2018

Matteo Salvini avvisa Forza Italia: “Se votano fiducia a Cottarelli addio alleanza”, ma dal portavoce dei gruppi forzisti a Camera e Senato arrivano rassicurazioni

Il centrodestra non si disunisce, parola di Giorgio Mulé, portavoce dei gruppi di FI alla Camera e al Senato. Matteo Salvini è stato chiaro con gli alleati di Forza Italia: “Se votano la fiducia al governo Cottarelli addio all’alleanza”. Dopo la rinuncia di Giuseppe Conte e la convocazione di Carlo Cottarelli al Quirinale, si va verso un governo “neutrale”, che non avrà la maggioranza in Parlamento, ma potrà restare in carica fino a quando Sergio Mattarella non indirà nuove elezioni. Sicuri i no al nuovo esecutivo da parte di Movimento 5 Stelle, Lega e Fratelli d’Italia, così come quello di Forza Italia, nonostante alcune dichiarazioni di Silvio Berlusconi ieri avessero fatto pensare il contrario.

"Il parlamento attuale - sottolinea Mulè - dice in maniera chiarissima che il governo di Cottarelli non avrà mai i numeri per avere la maggioranza in Parlamento. Forza Italia e tutto il centrodestra non darà i voti a un governo tecnico e nemmeno i Cinque Stelle, quindi è un governo che nasce già minoritario".

Dalla Germania, intanto, arriva l’auspicio che Mattarella riesca a mettere in piedi un governo al più presto, ma soprattutto che sia un esecutivo “amico” dell’Europa. Il ministro tedesco agli Affari Europei, Michael Roth, sottolinea che la posizione di Berlino è quella di neutralità in merito alla questione italiano, anche perché dalle loro parti ci sono voluti 6 mesi per la composizione di un esecutivo, ma le aspettative tedesche sono altrettanto chiare.