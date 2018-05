Beppe Grillo: "Ormai il mercato parla al posto degli italiani" [VIDEO]

Non nomina mai né Mattarella né Cottarelli, ma Beppe Grillo su Facebook fa trasparire chiaramente quale sia la sua posizione sul nuovo governo “neutrale”

Beppe Grillo, uno dei padri fondatori del Movimento 5 Stelle, ha affidato ad una diretta Facebook la propria reazione a quanto accaduto nel quadro politico italiano nelle ultime ore. L’attore comico genovese non fa mai nomi, non cita Mattarella né Cottarelli, né il movimento di cui si continua a definire “garante”. È evidente, però, che le sue parole siano la risposta a quanto affermato dal capo dello Stato dopo aver chiuso alla possibilità di un governo a guida Lega-M5S: ossia la difesa dei risparmi degli italiani.

“Questa mattina sono uscito e ho visto questa cosa avvilente - l’esordio di Grillo nel video presente sulla sua bacheca Facebook - , le persone non parlano, guardano nel vuoto, come se fossero state sostituite da un alieno come nei film di fantascienza. Perché la gente non parla? Perché è avvilita la gente? Perché c’è qualcuno che parla al posto di milioni di italiani: il mercato. Il mercato oggi è lo pseudonimo del capitalismo più avvilente e di predazione che abbiamo in Italia”.