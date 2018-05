Cottarelli contestato alla Camera: "Vogliamo un governo votato dagli italiani" [VIDEO]

Di redazione Blogo.it lunedì 28 maggio 2018

Carlo Cottarelli, premier incaricato dal presidente della Repubblica, sta già lavorando per la composizione della squadra di governo: all’entrata da Montecitorio uno sparuto gruppo di contestatori

Primo giorno da presidente del Consiglio incaricato per Carlo Cottarelli. L’ex commissario alla spending review del governo Renzi, è salito stamane al colle per ricevere l’incarico dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, dopodiché ha avviato una serie di incontri istituzionali volti alla formazione della nuova squadra dell’esecutivo. Prima tappa alla Camera dei Deputati, per parlare con il presidente Roberto Fico. Appena sceso dall’auto, il premier incaricato ha trovato ad attenderlo uno sparuto gruppo di cittadini che lo hanno contestato: "Vogliamo un governo votato dagli italiani", ha gridato qualcuno, seguito a ruota da altri presenti davanti al portone di Montecitorio.