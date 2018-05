Impeachment Mattarella: ecco perché è quasi impossibile (al momento)

Di redazione Blogo.it lunedì 28 maggio 2018

Le Giunte non sono ancora costituite ed è scaduto anche l’elenco dei giudici aggregati: ad oggi, una richiesta di impeachment nei confronti del capo dello Stato non è attuabile

Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia (la Lega, per bocca del suo leader Matteo Salvini, si riserva di “studiare le carte”) sono intenzionati a chiedere l’impeachment di Sergio Mattarella. Il richiamo è all’articolo 90 della Costituzione italiana, che parla di “stato d’accusa” nei confronti del Presidente della Repubblica. In particolare, recita lo stesso articolo, "Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri".

Senza entrare nel merito della questione politica, ovvero se vi siano o meno gli estremi di “altro tradimento” o “attentato alla Costituzione”, ci sono altri motivi per i quali al momento è praticamente impossibile chiedere l’impeachment del capo dello Stato. Innanzitutto, manca il comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, ossia il soggetto istituzionale che deve concretamente occuparsi di istruire il processo nei confronti di Mattarella, che andrebbe poi celebrato dalla Corte Costituzionale con 16 cittadini in aggiunta. Questo comitato parlamentare di accusa consta di 44 membri, ossia i 21 componenti della Giunta per le Autorizzazioni della Camera e i 23 della Giunta per le Elezioni e le Immunità del Senato.

Non essendoci ancora un governo e di conseguenza nemmeno una maggioranza parlamentare a suo sostegno né l’opposizione, le due Giunte non sono state costituite, ma non è l’unico ostacolo sulla via dello stato d’accusa nei confronti del Colle. L’elenco dei 45 cittadini dai quali andranno poi estratti i 16 giudici aggregati alla Corte Costituzionale non c’è ancora, poiché la precedente lista è scaduta e il Parlamento non ne ha ancora votata un’altra. Secondo alcune indiscrezioni riferite dall’Ansa, è possibile pensare ad una “prorogatio”, ma su questa possibile soluzione non vi è unanimità di giudizi. M5S e Fdi proseguiranno comunque sulla via dell'impeachment?