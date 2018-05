Berlusconi: "Al voto unica soluzione Centrodestra unito. Vinceremo anche grazie alla mia candidatura"

Di redazione Blogo.it lunedì 28 maggio 2018

Mentre Salvini ha dei dubbi, l'ex Cavaliere è convinto che l'alleanza reggerà...

In una brevissima nota, pubblicata anche sui suoi account social, Silvio Berlusconi ha espresso la sua opinione su quello che, secondo lui, succederà alle prossime elezioni e ha scritto:

"A chi mi chiede quale sarà il futuro del centrodestra rispondo che alle prossime elezioni non immagino altra soluzione che quella di una coalizione di centrodestra unità con Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, destinata sicuramente a prevalere anche per la possibilità di una mia candidatura"

Per l'ex Cavaliere, dunque, non ci sono dubbi, vuole mandare avanti l'alleanza con Matteo Salvini, nonostante abbia fatto il tifo contro il tentativo del segretario della Lega di creare un governo con il MoVimento 5 Stelle e nonostante qualche commento di troppo fatto dai forzisti e per nulla gradito dal Carroccio.

Di Maio e Salvini da Barbara d'Urso: "Nessun complotto della Lega. Mattarella ci ha bocciato l'idea, non il ministro" Luigi Di Maio e Matteo Salvini ospiti di Barbara d'Urso a Pomeriggio Cinque lunedì 28 maggio 2018. Ecco che cosa hanno detto. Il leader della Lega sempre più distante da Berlusconi.

La nota di Berlusconi, infatti, è stata letta in diretta proprio a Salvini da Barbara d'Urso, durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque, nel corso della quale è stato ospite anche Luigi Di Maio. Salvini è apparso molto scettico circa la possibilità di mandare avanti l'alleanza e ha detto esplicitamente che ci sta pensando, così come sta pensando a un'altra possibilità, quella di allearsi, invece, con il MoVimento 5 Stelle, con i quale, secondo alcuni ricercatori (l'Istituto Cattaneo) otterrebbe il 90% dei seggi uninominali.

Salvini è "arrabbiato" per alcuni insulti ricevuti durante il periodo di trattative con il MoVimento 5 Stelle, da parte di alcuni parlamentari di Forza Italia e probabilmente anche per qualche parola dello stesso Berlusconi. Quest'ultimo, invece, vuole vivere un'altra campagna elettorale da protagonista, visto che ora sarebbe anche ricandidabile. Un ramoscello d'ulivo l'ex Cavaliere lo ha inviato a Salvini anche con un'altra decisione espressa oggi, quella di non sostenere il governo Cottarelli. Nella stessa nota infatti ha ribadito: