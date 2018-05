Salvini: "Mi piacerebbe candidare Savona. Alleanza con Berlusconi? Dipende"

Di redazione Blogo.it martedì 29 maggio 2018

Matteo Salvini ha parlato ai microfoni di Radio anch’io: "Ho spinto per andare a votare? Fesserie da regime. Savona? Lo ricandiderei"

L'ipotesi di un Governo Cottarelli non sembra aver tranquillizzato i mercati. Oggi lo spread è tornato a salire repentinamente, arrivando a livelli toccati solo nel 2013. Il dato dello Spread in crescita è fonte di riflessione per Salvini: "Mi viene il dubbio che qualcuno non volesse far partire questo governo a prescindere. Nel contratto non c’è l’uscita dall'Europa o dall'euro, ma la ridiscussione delle regole europee. Non saremmo andati in Europa a fare casino ma a dire: siamo l’Italia".

Il leader della Lega ha respinto le accuse che gli sono piovute addosso in queste ultime ore, secondo le quali avrebbe tramato per spingere Mattarella a bocciare l'esecutivo allo scopo di tornare presto al voto: "Ho spinto per andare a votare? Fesserie da regime. In queste ultime settimane il 90% dei media ha attaccato questo governo prima che nascesse. Roba da regime".

Salvini è pronto a rilanciare il nome di Savona, proponendogli anche la candidatura: "A me piacerebbe moltissimo perché è una persona di spessore, rigore morale e idee chiare. Non saremmo andati in Europa a fare casino, ma a dire 'siamo l'Italia'. Non so se dopo le traversie di queste settimane avrà voglia di rimettersi in gioco o meno, per me sarebbe positivo. Di certo glielo chiederò".

Cosa farà la Lega in vista delle prossime elezioni? Correrà in coalizione con Forza Italia? Salvini non è più così sicuro dell'alleato: "Dipende dai programmi. Se per ridurre le tasse, tornare a controllare i confini e tornare a dare dignità al Paese chi si allea con me deve convergere sulla necessità di rivedere le regole europee. Non posso allearmi con chi mi dice che l'Europa va bene così".