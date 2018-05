Carlo Cottarelli al Quirinale alle 16:30 con la lista dei ministri

Di redazione Blogo.it martedì 29 maggio 2018

Entro stasera avremo il governo tecnico.

L'Italia sta per avere il suo governo tecnico o, molto più probabilmente, un governo elettorale, che accompagnerà il Paese a nuove elezioni subito dopo l'estate. Sarà il governo neutrale auspicato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e glielo presenterà oggi, martedì 29 maggio 2018, alle ore 16:30, il Premier incaricato Carlo Cottarelli.

Dopo aver ricevuto il mandato ieri mattina, Cottarelli aveva promesso di stilare la lista dei ministri in tempi rapidissimi e infatti oggi è già pronto e ha ricevuto la convocazione del Quirinale. Scopriremo chi saranno i "coraggiosi" che avranno accettato di guidare i dicasteri con e senza portafoglio sapendo che sarà un governo "sfiduciato", che non otterrà la fiducia del Parlamento e dovrà dimettersi subito, restando in carica solo per la gestione dell'ordinaria amministrazione. Tutto questo mentre sarà in corsa, di fatto, la campagna elettorale.

Sono già in molti a definirlo anche un "governo balneare", visto che durerà il tempo di un'estate, un'estate infuocata dai toni già accesissimi delle forze politiche che si contenderanno la vittoria alle elezioni di settembre o al massimo ottobre. Su questa pagina vi terremo aggiornati con il discorso che Carlo Cottarelli farà dopo la riunione con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Foto © Quirinale