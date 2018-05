Commissario Ue Oettinger: "I mercati insegneranno agli italiani a votare". Le reazioni indignate dei nostri politici

Di redazione Blogo.it martedì 29 maggio 2018

Da Salvini al Pd: "Nessuno deve insegnarci a votare".

Per una volta i politici italiani si trovano uniti e compatti: è successo oggi quando sono state diffuse delle dichiarazioni del commissario europeo al Bilancio Gunther Oettinger, tedesco, che ha detto:

"I mercati insegneranno agli italiani a votare nella maniera giusta"

Spiegando che lo sviluppo negativo dei mercati porterà gli italiani a non votare più a lungo per i populisti. Questa frase è stata detta nel corso di un'intervista a una tv tedesca e ha scatenato un putiferio tra i nostri politici, ovviamente indignati per quanto detto da Oettinger il cui nome, per la cronaca, è schizzato in cima ai trend topic di Twitter, diventando l'argomento più discusso in queste ore di attesa del nuovo governo Cottarelli.

L'intervista per ora è stata solo "annunciata" e verrà trasmessa integralmente questa sera. Tra i primi a reagire c'è stato Matteo Salvini, leader della Lega, che ha definito Oettinger senza vergogna e ha anche evidenziato che la frase del commissario Ue sembra tanto una minaccia.

PAZZESCO, a Bruxelles sono senza vergogna.

Il Commissario Europeo al Bilancio, il tedesco #Oettinger, dichiara “i mercati insegneranno agli italiani a votare per la cosa giusta”.

Se non è una minaccia questa...

Io non ho paura, #primagliitaliani! pic.twitter.com/r5mFYh79Ou — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 29 maggio 2018

Il MoVimento 5 Stelle si è espresso attraverso Laura Agea, la sua capo delegazione a Strasburgo, la quale ha detto:

"Chiediamo al Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker di smentire immediatamente il Commissario Oettinger"

Ma anche il Pd si è indignato e Maurizio Martina, condividendo la notizia, ha scritto che nessuno può dire agli italiani come votare, tanto meno i mercati, invocando poi rispetto per l'Italia.

Nessuno può dire agli italiani come votare. Meno che mai i mercati. Ci vuole rispetto per l'Italia.https://t.co/R46bNnjKEn — Maurizio Martina (@maumartina) 29 maggio 2018

Ricordiamo che in questi giorni la Germania si è dimostrata molto interessata a quanto sta avvenendo in Italia, tanto da riempire pagine dei giornali sulla nostra situazione politica, ma scadendo spesso in una satira al limite dell'offensivo (anzi, in alcuni casi fin troppo offensiva). Questa mattina il sito della Frankfurter Allgemeine Zeitung apriva scrivendo:

"Fino a quando l’Italia potrà permetterselo?"

Intanto anche un altro commissario Ue, quello all'Economia, il francese Pierre Moscovici, si è espresso sull'Italia:

"Gli italiani hanno il destino nelle loro mani e sono loro che lo definiscono, tutti come europei siamo attaccati all’idea dell’Italia pienamente europea, al cuore dell’Europa al cuore della zona euro, e ci auguriamo che questa situazione politica trovi la migliore soluzione"

Un altro monito è arrivato dal vicepresidente della Banca Centrale Europea, Vitor Constancio, che in un'intervista al tedesco Spiegel ha detto che