Sondaggi politici maggio 2018: la Lega sale al 27,5%, il M5S scende al 29,5%

Di redazione Blogo.it martedì 29 maggio 2018

Il mancato governo giallo-verde avrebbe giovato di più alla Lega.

Nonostante non sia riuscito a diventare ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini sembrerebbe il vero vincitore di questa confusa fase della politica italiana. Rispetto al 4 marzo, infatti, la Lega, secondo i più recenti sondaggi politici (del 28 e 29 maggio 2018) avrebbe circa 10 punti percentuali in più, passando dal 17% al 27,5%. Peggio va, invece, ai compagni di avventura del Carroccio, il MoVimento 5 Stelle, che scende dal 32,7% al 29,5%, pur restando comunque il primo partito del Paese, anche se, ormai, di pochissimi punti, solo 2, rispetto alla Lega.

Secondo i sondaggisti, tuttavia, l'alleanza Lega-M5S potrebbe non riproporsi in chiave elettorale, perché a Salvini converrebbe comunque restare con il Centrodestra, con il quale otterrebbe più del 40%, ed essere dunque il primo partito della sua coalizione e, di conseguenza, il candidato Premier.

In particolare, da un sondaggio commissionato da La7 a Swg, alla domanda "Se dovesse votare oggi per le elezioni della Camera dei Deputati, a quale partito darebbe il suo voto più probabilmente?" i 2100 intervistati hanno risposto: per il 29,5% M5S, per il 27,5% Lega, per il 19,% PD, per l'8% Forza Italia, per il 3,8% Fratelli d'Italia, per il 2,7% Liberi e Uguali, per il 2,4% +Europa di Emma Bonino, per l'1,9% Potere al Popolo, tutti gli altri sono sotto l'1%.

Dallo stesso sondaggio, inoltre, che per il 35% degli intervistati (in questo caso un campione più piccolo) il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sbagliato a rifiutare Paolo Savona come ministro dell'Economia, per il 24% la decisione è stata "corretta sul piano istituzionale, ma, data la situazione avrebbe fatto meglio ad accogliere tale proposta", per il 26% corretta e giusta.

Infine, la scelta di affidare l'incarico a Carlo Cottarelli è stata ritenuta sbagliata dal 60% degli intervistati e giusta per il 40%.