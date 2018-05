UE, Juncker: "L'Italia è uno dei Paesi fondatori dell'UE e merita rispetto"

Di redazione Blogo.it martedì 29 maggio 2018

Il presidente della Commissione europea ha espresso la propria convinzione "che le sorti dell'Italia non possono dipendere da eventuali ingiunzioni dei mercati finanziari".

Il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, ha diffuso poco fa una nota a commento della situazione di stallo in cui si trova l'Italia in questi giorni e si è lanciato in difesa del nostro Paese:

Le sorti dell'Italia non possono dipendere da eventuali ingiunzioni dei mercati finanziari. L'Italia, indipendentemente dai partiti che la dirigeranno in futuro, è un Paese fondatore dell'Ue che ha fornito un enorme contributo all'integrazione europea.

Juncker si è inoltre detto convinto del fatto che l'Italia "continuerà il suo percorso europeo" e ha precisato che "la Commissione è pronta a cooperare con l'Italia responsabilmente e nel rispetto reciproco. L'Italia merita rispetto".